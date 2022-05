Col promo del finale di Grey’s Anatomy 18 sono state finalmente svelate le prime immagini dello speciale di due ore che concluderà la stagione in corso del medical drama, raggiungendo con l’ultimo episodio, il ventesimo, un traguardo inimmaginabile. La serie creata e prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes toccherà infatti quota 400 episodi, un record che nemmeno la sua ideatrice avrebbe mai sperato fosse possibile realizzare.

Il promo del finale di Grey’s Anatomy 18, proprio per celebrare il 400° episodio della serie, si apre con una sequenza di flashback che ripropone alcuni momenti salienti della storia del medical drama, dall’amore tra Meredith e Derek al tragico addio tra Lexie e Mark. Poi una breve anteprima del doppio episodio che ABC trasmetterà il prossimo 26 maggio negli Stati Uniti (in Italia a giugno su Disney+).

Il promo del finale di Grey’s Anatomy 18 mostra come al centro dell’ultimo appuntamento di stagione ci sia l’enigma sulla sorte del programma di specializzazione dell’ospedale, finito sotto ispezione e ora potenzialmente a rischio chiusura. A provare a salvare il glorioso Grey Sloan Memorial Hospital dalla decisione che potrebbe segnare la sua fine, arriva anche un aiuto esterno: Jackson Avery, dopo essere partito per Boston con April, torna per cercare di dare il proprio contributo al salvataggio dell’ospedale. Con lui anche Kepner, che viene incaricata dal primario bailey di occuparsi del pronto soccorso, sebbene non appaia, almeno in questo trailer, in camice bianco. Jesse Williams e Sarah Drew sono le guest star dell’ultimo episodio.

Ecco il promo del finale di Grey’s Anatomy 18 (qui la trama) e le immagini promozionali dell’evento: si tratta degli episodi Grey’s Anatomy 18×19 e 18×20, intitolati rispettivamente Out for Blood e You Are the Blood, che chiudono una stagione parecchio sottotono dopo quella importante e drammaticamente densa dedicata all’emergenza Covid.

