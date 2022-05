NCIS 19 e NCIS: Hawai’i tornano su Rai2 con due episodi inediti, come ogni venerdì: si tratta del quartultimo appuntamento con i due procedurali di CBS, prima che entrambe le serie vadano in vacanza con la consueta pausa nel palinsesto estivo.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, in onda in coppia anche sul CBS e prossime al finale di stagione negli Stati Uniti, sono in onda su Rai2 con la prima parte di stagione, che si concluderà il prossimo 10 giugno. La seconda parte sarà trasmessa a partire dal prossimo autunno, probabilmente sempre nella collocazione di palinsesto del venerdì.

Sia NCIS 19 che NCIS: Hawai’i sono disponibili anche in live streaming su Raiplay e i singoli episodi restano fruibili sulla piattaforma gratuita della Rai per una settimana dopo la messa in onda in chiaro in prima visione assoluta su Rai2.

Ecco la trama di NCIS 19 per l’episodio 13 in onda il 20 maggio in prima serata, dal titolo Corsa Contro il Tempo.

Nella fiaschetta di Philip Hanch, che muore investito da un camion giusto poco prima di intrufolarsi nella base della Marina a Quantico, c`è una neuro-tossina letale che Kasie e Jimmy inalano inconsapevolmente. La vittima, in realtà, faceva parte di un gruppo eversivo, capeggiato da un soggetto pericoloso che si fa chiamare “il Corvo”. Visto il fallimento di Philip a Quantico, ora l`obiettivo della setta è quello di disperdere la tossina in tre luoghi pubblici. Non sarà facile evitarlo.

Come sempre NCIS 19 è seguito da NCIS: Hawai’i, in onda a partire dalle 22.10 su Rai2: la prima stagione dello spin-off giunge a quota 14 episodi con Le Onde. Ecco la trama.

Una squadra di Marines, durante una mattinata libera in spiaggia, subisce un attacco con delle onde sonore. L’N.C.I.S. indaga. Nel frattempo, la C.I.A. interroga la Tennant sul caso Maggie Shaw.

