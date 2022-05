Con Luna Dragonieri nei Matia Bazar si apre una nuova era per la band di Vacanze Romane. Dal salotto di Serena Bortone i Matia Bazar si raccontano e presentano la loro ritrovata forza. Oggi, infatti, esce il singolo Non Finisce Così, una sorta di inaugurazione per la nuova voce e una band quasi rinnovata. I componenti si presentano alle telecamere di Oggi è Un Altro Giorno.

L’avventura di Luna Dragonieri nei Matia Bazar inizia nel 2018, quando ha preso il posto di Silvia Mezzanotte. Pugliese, classe 1990, è stata notata da Fabio Perversi e Piero Cassano nel 2013 mentre si esibiva per un concorso canoro a Bitonto.

“Appena l’abbiamo sentita, aveva una voce incredibile: è stato naturale sceglierla”, dice Perversi. Per Luna è stata la realizzazione di un sogno: “Io sono cresciuta con i Matia Bazar, non avrei mai potuto immaginare di farne parte”.

Lo stesso Perversi, intervistato da Leggo ha riferito: “Lei è straordinaria ed è anche l’unica delle nostre cantanti che riesce a eseguire i pezzi nelle tonalità della Ruggiero”. Antonella Ruggiero, ricordiamo, è stata la prima voce dei Matia Bazar e ha militato nella loro formazione dal 1975 al 1989.

Insieme alla Ruggiero la band ha registrato i maggiori successi, da Vacanze Romane a Solo Tu, da Ti Sento a Per Un’Ora D’Amore. Dopo di lei sono arrivate Laura Valente (1990-1998), Silvia Mezzanotte (1999-2004 e 2010-2016) e Roberta Faccani (2004-2010).

Dall’abbandono di Antonella Ruggiero è sempre naturale cercare il paragone con le nuove cantanti della band. L’estensione vocale della prima voce dei Matia Bazar è spesso inarrivabile, per questo Perversi ha sottolineato le capacità di Luna Dragonieri e le ha messe a confronto con la ex cantante.

Oggi i Matia Bazar hanno una formazione totalmente rinnovata. Perversi, nella band dal 2018, ha scelto Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso e Gino Zandonà alla chitarra. Sul segreto dei Matia Bazar, Perversi ha dichiarato:

“Il segreto è abbinare questa bellissima melodia sulle vocalità della cantante con delle armonie incredibili. È il giusto connubio tra armonia e melodia“.

Continua a leggere su optimagazine.com