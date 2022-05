Heartstopper rinnovato: Charlie e Nick torneranno per la seconda e la terza stagione della serie di successo di Netflix. La piattaforma di streaming ha confermato la notizia, ufficializzando il rinnovo per altre due stagioni.

Basato sul webcomic LGBTQ+ di Alice Oseman, Heartstopper racconta la storia d’amore tra due adolescenti britannici, Charlie e Nick. Quando Charlie si innamora di Nick, pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore ha altro in serbo per loro, e presto Nick scopre di provare qualcosa di più della semplice amicizia.

Heartstopper rinnovato e Alice Oseman tornerà sia come creatrice che come sceneggiatrice della serie. Sui social, l’autrice ha condiviso uno scatto di se stessa con in mano un disegno di Nick e Charlie che si abbracciano con la didascalia “altre 2 stagioni!”

Heartstopper è stato un successo di critica e pubblico sin dal lancio sulla piattaforma lo scorso 22 aprile, raggiungendo la Top Ten di Netflix in 54 paesi.

Questo è stato chiaro anche sui social media, dove la serie è spesso tra le tendenze su Twitter (dove ha raggiunto un engagement di oltre 1,05 milioni di tweets).

Giorni dopo il lancio su Netflix, l’autrice Oseman aveva svelato di avere già alcune idee per la seconda stagione. Tra le tematiche c’è sicuramente quella di approfondire quella relativa alla salute mentale, affrontata nei libri, perché “questo è qualcosa che è davvero importante mentre Charlie e Nick crescono.”

“La sfida di scrivere Heartstopper è esplorare quei problemi più oscuri mantenendo il tono così ottimista e pieno di speranza”, ha detto la Oseman. “Questa è stata la principale fatica di scriverlo.”

Joe Locke, che interpreta Charlie, ha detto che gli piacerebbe vedere il cameo di Jennifer Coolidge nella seconda stagione. “Jennifer Coolidhe dovrebbe interpretare mia nonna”, ha detto. “Sarebbe così bello. La amo. È fantastica. Voglio anche una scena con la mamma di Nick, così posso lavorare con Olivia Colman”.

