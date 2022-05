Mi sono innamorato artisticamente di FRIDA BOLLANI MAGONI anni fa, quando sua mamma, Petra Magoni, mi mandò un breve video dove la piccola Frida suonava il piano. Finalmente l’ho avuta ospite un paio di volte al Premiato Circo Volante del Barone Rosso (e il video del duetto con Jimmy Brixon lo trovi alla fine di questo articolo).

Negli ultimi mesi, Petra e Frida sono andate via dall’Italia per lasciarsi alle spalle una dittatura e viaggiare in paesi più liberi. Hanno attraversato l’Europa, dalla Spagna in su, per approdare a Londra. Qui Frida si è divertita ad esibirsi in tanti open mike e locali. Ha iniziato collaborazioni, fino a quando ha incontrato un ragazzo prodigio come lei, KYLE BM. Hanno deciso di interpretare “Iron Sky” di Paolo Nutini, che ha un testo quanto mai attuale, con anche l’inserimento di frasi di Charlie Chaplin tratte dal film “Il grande dittatore”.

Kyle DM ha suonato basso, batteria e chitarra. Frida, che per l’occasione ha contratto anche lei i cognomi in BM, il piano e ha cantato in un modo che solo lei ha.

Allora le ho chiesto di raccontarmi in un video il perché di questa canzone. L’ha fatto e me l’ha spedito, nonostante difficoltai di connessione internet che ha nel luogo della Danimarca dove si trova.

Il risultato lo vedi in questo video:

Frida BM e Kyle BM “Iron Sky” di Paolo Nutini

Qui sotto tutte le info che lui ha scritto sotto il video che trovi al link

Frida BM & Kyle DM – Iron Sky (Paolo Nutini cover)

“Iron Sky” by the one and only Paolo Nutini, has one of the strongest messages of unity and freedom that are so needed in the world today. We decided to record this song as our first collaboration and we had so much fun recording it! We hope you enjoy it too. If you do, please like, comment and share this video with as many people as you can. Lots of love, Frida & Kyle x

Credits:

Filmed by Kyle Dewar Mckay

Location – Kyle DM’s Studio, London

Written and Composed by Paolo Nutini

Arrangement & Musical Production by Kyle Dewar Mckay & Frida Bollani Magoni

Recorded, mixed and engineered by Kyle Dewar Mckay

Vocals and Keys by Frida Bollani Magoni

Drums, Bass & Guitars by Kyle Dewar Mckay

Testo di “Iron Sky (Cielo di ferro)”

Siamo fieri

individui

che vivono per la città

ma le fiamme

non possono arrivare più in alto

troviamo un Dio e delle religioni che

ci tormentano con la storia della salvezza ma nessuno, no, nessuno

può darti il potere

di sollevarti

al di sopra dell’amore

al di sopra dell’odio

attraverso questo cielo di ferro che ben presto diventerà la nostra mente

che sovrasterà la paura e ci darà la libertà

oh, questa è la vita

che sta sgocciolando giù dai muri

di un sogno che non può respirare

in questa dura realtà

la confusione di massa ha nutrito col cucchiaio la cecità

adesso è necessario definire la nostra fredda società

dalla quale ci solleveremo

al di sopra dell’amore

al di sopra dell’odio

attraverso questo cielo di ferro che ben presto diventerà la nostra mente

che sovrasterà la paura e ci darà la libertà

devi solo tenere duro devi solo tenere duro

(dal film “Il grande dittatore)

A coloro che mi ascoltano, io dico: non disperate.

L’avidità che ci comanda è solamente un male passeggero.

L’amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano,

l’odio degli uomini scompare e i dittatori muoiono

e il potere che hanno tolto al popolo, ritornerà al popolo.

E finchè gli uomini muoiono, la libertà non può essere soppressa.

Non arrendetevi di fronte ad uomini innaturali Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore.

Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

Voi, persone, avete il potere di rendere questa vita libera e bella

di rendere questa vita un’avventura meravigliosa.

Permetteteci di usare quel potere, uniamoci tutti

E tutti noi ci solleveremo

al di sopra dell’amore

al di sopra dell’odio

attraverso questo cielo di ferro che ben presto diventerà la nostra mente

che sovrasterà la paura e ci darà la libertà, la libertà

dalla quale ci solleveremo

al di sopra dell’amore

al di sopra dell’odio

attraverso questo cielo di ferro che ben presto diventerà la nostra mente

che sovrasterà la paura e ci darà la libertà la libertà, la libertà

oh piovi

al di sopra dell’amore

al di sopra dell’odio

attraverso questo cielo di ferro che ben presto diventerà la nostra mente

che sovrasterà la paura e ci darà la libertà

la libertà

libertà,

piovi su di me, piovi su di me

Le collaborazioni internazionali di Frida erano iniziate con JIMMY BRIXTON, che è venuto al Premiato Circo Volante del Barone Rosso con lei. Insieme hanno eseguito dove hanno eseguito “Blonde night” e “Like a prayer” di Madonna.

FRIDA BOLLANI MAGONI e JIMMY BRIXTON Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Frida è una ragazza che dà speranza al futuro della musica. La stanno bistrattando, per ordine dei potenti, perché la musica ha una forza incredibile, ma finché ci saranno artisti come lei il potere della musica sovrasterà tutta la negatività che stanno inoculando nelle persone e nel pianeta.

