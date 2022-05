Da oggi, venerdì 20 maggio 2022, è disponibile il nuovo album di Harry Styles. Si intitola Harry’s House e ha già fatto chiacchierare sul web, per un motivo che però con la musica c’entra ben poco.

L’artista ha attirato l’attenzione del pubblico mondiale per un particolare outfit sfoggiato di recente, in occasione del Today Show. Una tuta, dai colori e dalla fantasia che hanno stuzzicato fantasie culinarie. Harry Styles è apparso come un bastoncino di zucchero, uno di quei famosissimi e succulenti candy cane molto apprezzati dai bambini.

L’album arriva sul mercato 3 anni dopo il precedente progetto discografico, Fine Line, che ha consentito all’artista di ricevere la certificazione di doppio platino in Italia con più di 7 miliardi di stream. Fine Line è inoltre rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti nel nostro Paese.

Harry’s House da oggi inizia la sua scalata nelle classifiche mondiali ma intanto Harry Styles ha già conquistato tutti con la mise che ricorda un candy cane, un bastoncino di zucchero.

Harry Styles e il look “da candy cane”

Negli scorsi giorni, il cantante è stato ospite del Today Show dove si è presentato una una tutona particolare che ha attirato immediatamente l’attenzione. E forse lo scopo di un simile look era proprio questo. L’abito porta la firma del noto designer di moda JW Anderson, che veste Harry Styles nella maggior parte dei suoi impegni pubblici.

Una tuta a righe trasversali, dai colori azzardati, che nel complesso hanno fatto associare l’immagine di Harry Styles a quello di un bastoncino di zucchero. Ma non solo: Harry Styles è stato paragonato anche ad un bruco e ad un serpente.

Harry Styles in concerto in Italia

Il nuovo album, porterà Harry Styles in concerto in Italia quest’anno. Il Love On Tour era infatti stato posticipato a causa della pandemia Covid-19 e gli spettacoli attesi nel nostro Paese verranno recuperati in estate: le date.