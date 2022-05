Gli appassionati di tennis sono molto carichi per godersi lo spettacolo della terra rossa di Parigi, in Francia. L’attesa, infatti, è tutta rivolta al Roland Garros 2022, il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico, che scatterà ufficialmente col tabellone principale il 22 maggio e si concluderà domenica 5 giugno con la finale. A questo torneo saranno assenti ancora Matteo Berrettini, così come Roger Federer e Serena Williams, mentre gli occhi saranno puntati tutti sul giovane talento italiano Jannik Sinner, sul re della terra rossa Rafa Nadal, sulla stellina spagnola Carlos Alcaraz e ovviamente sul neo campione di Roma Novak Djokovic, che è pronto a riconfermarsi campione a Parigi. A questo punto, scopriamo insieme dove vedere la diretta TV e streaming del torneo.

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in diretta TV ed in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (precisamente sui canali 210 e 211 di Sky). Tra l’altro Eurosport, ossia il brand sportivo del gruppo Discovery, ha rinnovato i diritti visivi del secondo Grande Slam stagionale di tennis fino al 2026. Per quanto riguarda la visione in live streaming, invece, il torneo d’élite francese sarà visibile su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION. Quanto a Discovery Plus ed Eurosport Player, le due emittenti trasmetteranno il torneo in diretta integrale, mentre su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION sarà trasmessa la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Ritornando ai grandi protagonisti che si metteranno in gioco sulla terra rossa di Parigi, oltre a Jannik Sinner, i riflettori saranno puntati anche su altri italiani, tra cui Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, che scenderà in campo sia nel singolare che nel doppio con Simone Bolelli. Ricordiamo che il Roland Garros 2022 è già iniziato con le qualificazioni, ma entrerà nel vivo del tabellone domenica 22 maggio. Buon divertimento!

