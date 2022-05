Con grande sorpresa, Variety annuncia che Disney+ sarebbe al lavoro su una nuova serie di Daredevil, che dovrebbe riportare in scena il celebre avvocato Matt Murdock della Marvel.

Secondo quanto riferito, Matt Corman e Chris Ord, che in precedenza hanno co-creato Covert Affairs per USA Network, scriveranno le sceneggiature e saranno produttori esecutivi del progetto.

Marvel’s Daredevil è stato il primo tentativo televisivo di portare sullo schermo l’eroe non vedente interpretato da Charlie Cox in una serie pubblicata da Netflix, che è andata in onda dal 2015 al 2018, prima di essere cancellata dopo tre stagioni. Daredevil ha dato (breve) vita a un universo televisivo Marvel su Netflix, lanciando poi le serie dedicate a: Jessica Jones con Krysten Ritter protagonista (anch’essa cancellata dopo tre stagioni), Luke Cage (con Mike Colter, durata due stagioni), The Punisher (con Jon Bernthal), Iron Fist (con Finn Jones) e l’unico serie crossover che riuniva tutti in The Defenders (che ha debuttato a luglio 2017).

La cancellazione di tutte queste serie tv è stata la conseguenza della fine dell’accordo tra Netflix e Marvel. La clausola impediva anche lo sfruttamento dei personaggi, che quindi non dovevano apparire in altre produzioni per almeno due anni dopo la loro cancellazione. Al termine di tale obbligo, si è dato il via libera. Infatti Charlie Cox ha ripreso il ruolo di Matt Murdock sul grande schermo nel film Spider-Man: No Way From Home. Come lui, anche la sua ex co-star Vincent D’Onofrio è apparso nella serie Hawkeye della Disney+, di nuovo nei panni di Wilson Fisk alias Kingpin.

I Marvel Studios non hanno ancora ufficialmente annunciato la nuova serie di Daredevil, ma i fan sono già sul piede di guerra. Molti si chiedono se sarà un progetto che ripartirà da zero, quindi con un casting del tutto rinnovato, oppure se c’è la possibilità di rivedere Charlie Cox e il resto degli attori della vecchia serie Marvel.

