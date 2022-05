Le immagini di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni all’Olimpico per una festa privata hanno fatto già il giro del web e delle tv non senza una scia di polemiche che li ha travolti. L’influencer e il futuro marito, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha deciso di affittare lo stadio Olimpico per rivelare ad amici e parenti il sesso del proprio figlio (un maschietto) con tanto di scritta “it’s a boy” comparsa sui maxischermi dello stadio dopo il goal del futuro papà.

Il pupazzo gigante blu e i petali hanno fatto il resto e mentre i due futuri genitori impazzivano di gioia, le immagini facevano il giro dei social lasciandosi dietro critiche e polemiche. In molti hanno etichettato l’evento come un’esagerazione o, ancora peggio, una vera ‘zingarata’ facendo ironia sul momento del Battesimo e sul possibile affitto di Piazza San Pietro alla presenza del Papa.

Molte colleghe di Chiara Nasti hanno voluto evidenziare come questa sua ennesima caduta di stile non fa che confermare il suo essere priva di contenuti ma è proprio a loro che l’influencer ha risposto a tono mettendoci una pezza che forse è peggio del buco: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”.

E poi ha continuato a difendere la festa a cui hanno preso parte anche il Presidente Lolito, Immobile ed altri compagni di Zaccagni: “Noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così”.