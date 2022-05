Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta. Riservatissimo, poche le informazioni in rete a proposito della sua vita privata, che ha sempre tenuto ben lontana dai riflettori. Oggi, infatti, ci si chiede chi sia la moglie di Ed Sheeran e il nome della figlia appena nata.

A condividere l’annuncio della seconda paternità è stato lo stesso cantante sui social. Con un post su Instagram, l’artista ha espresso tutta la sua gioia nell’accogliere in casa una bellissima bimba, di cui la coppia è già innamorata.

La sua famiglia sale così a quattro componenti. Per Ed Sheeran e sua moglie è infatti il secondo bambino in casa.

“Want to let you all know we’ve had another beautiful baby girl. We are both so in love with her, and over the moon to be a family of 4 x”, le parole di Ed Sheeran sui social nel condividere lo scatto di un paio di calzini bianchi piccolissimi, in un lettino preparato per la bimba.

Chi è la moglie di Ed Sheeran

Si chiama Cherry Seaborn la moglie di Ed Sheeran. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e sono amici di vecchia data. Una relazione amichevole intrapresa ai tempi delle scuole superiori è sfociata solo diversi anni dopo in una relazione sentimentale che ha condotto Ed Sheeran e Cherry Seaborn al matrimonio, nel marzo del 2019.

Nel 2020 i due hanno dato alla luce la loro prima figlia: Lyra Antarctica.

Il nome della seconda figlia di Ed Sheeran e Cherry Seaborn

Qual è il nome della seconda figlia di Ed Sheeran? Il cantante e Cherry Seaborn hanno messo al monto il loro secondo bebè, una bellissima bambina la cui nascita è stata comunicata nella notte dall’artista. La notizia è rimbalzata sui media internazionali ma nessuno riporta (per ora) il nome della secondogenita della coppia.