Si chiama Cherry Seaborn ed è la donna che ha rapito il cuore di Ed Sheeran. Oggi si parla nuovamente di lei, neo mamma per la seconda volta di una bellissima bambina. Per la coppia è la seconda figlia, dal matrimonio datato 2019.

Ma chi è la moglie di Ed Sheeran? L’artista è tra i più riservati nel mondo e rarissimamente condivide con i fan la sua vita privata. lo ha fatto nella notte, condividendo uno scatto che vede al centro un paio di calzini in cotone piccolissimi, quelli che indosserà la bimba appena nata. Il suo nome? Non si conosce ancora.

Cherry Seaborn ha tenuto segreta la sua seconda gravidanza, come aveva fatto con la prima – emersa in rete solo qualche mese prima della nascita di Lyra Antarctica, avvenuta nel 2020.

Chi è Cherry Seaborn, tutto sulla moglie di Ed Sheeran

Cherry Seaborn, come suo marito Ed Sheeran, non ama condividere la propria vita privata sui social. Riservatissima come l’uomo che ha sposato, di Cherry Seaborn sappiamo pochissimo. Ciò che è certo è che non abbia Ed conosciuto da famoso.

Tra i due infatti il rapporto è nato sui banchi di scuola. Erano amici al liceo ma l’amore non è scattato subito. Soltanto dopo anni di amicizia hanno scoperto che avrebbero potuto funzionare come coppia, anche grazie allo zampino della cantante Taylor Swift.

Era il 4 luglio del 2015 e Taylor Swift aveva invitato Ed Sheeran ad un suo party nella casa di Rhode Island. Ed ha appreso che anche Cherry era in zona e ha chiesto all’amica Taylor Swift di portarla con sé alla festa. Da quel momento, i due non si sono più separati.

Oggi Ed Sheeran comunica ai fan di essere diventato padre per la seconda volta: Cherry Seaborn è diventata di nuovo mamma.

“Want to let you all know we’ve had another beautiful baby girl. We are both so in love with her, and over the moon to be a family of 4 x”, l’annuncio di Ed Sheeran sui social.