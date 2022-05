Barry 4 ci sarà. Senza indugio né grande sorpresa, HBO ha rinnovato l’acclamata dark comedy per un’altra stagione, dopo la sola messa in onda di quattro episodio della terza stagione.

La serie va in onda sul canale via cavo negli Stati Uniti, e in contemporanea su HBO Max la domenica sera. La produzione di Barry 4 inizierà a giugno a Los Angeles, con la star della serie e co-creatore Bill Hader che dirigerà tutti e otto gli episodi. Un’attesa decisamente minore rispetto ai tempi di riprese della terza stagione, ritardati da una combinazione di fattori, tra cui la pandemia.

Il cast della terza stagione include Hader, Henry Winkler, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Stephen Root e Sarah Burns. A loro si aggiungono, in ruoli ricorrenti, D’Arcy Carden e Michael Irby. Hader ha co-creato la serie con Alec Berg. Entrambi sono produttori esecutivi insieme ad Aida Rodgers e Liz Sarnoff.

“Bill, Alec e l’intero cast e la troupe hanno realizzato una squisita terza stagione di ‘Barry’, un mix magistrale di risate e suspense”, afferma Amy Gravitt, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO. “Sono così felice di annunciare che abbiamo appena annunciato la quarta stagione”.

Le prime due stagioni di Barry hanno ricevuto un totale di sei premi su trenta nomination agli Emmy, tra cui due per Hader come miglior attore in una serie comica e una per Winkler come miglior attore non protagonista in una commedia.

Nella terza stagione, nel disperato tentativo di lasciarsi alle spalle il suo passato violento in favore della sua ritrovata passione, Barry sta tentando di districarsi dal mondo degli omicidi a contratto e di immergersi completamente nella recitazione. Ma uscirne sarà caotico. Sebbene Barry abbia eliminato molti dei fattori esterni che lo hanno spinto alla violenza, scopre presto che non erano le uniche forze in gioco.

La terza stagione della serie tv è ancora inedita in Italia, e al momento non ci sconosce una data di messa in onda. Si spera entro il 2022.

