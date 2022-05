Sappiamo sempre di più del futuro aspetto del futuro iPhone 14 Pro. Una serie di render condivisi da fonti autorevoli sono stati presi in considerazione per fare anche un primo confronto del melafonino top premium del prossimo autunno con il corrispettivo iPhone 13 Pro del 2021. Grazie al canale social Apple Hub possiamo dunque ragionare sui punti di forza che dovrebbe avere proprio il prossimo dispositivo rispetto al suo predecessore.

Nell’immagine di chiusura articolo appaiono dunque, accostati, proprio l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 13 Pro. In particolar modo, il melafonino che verrà si distingue subito per due aspetti fondamentali. Il suo notch al centro del display, in alto, è diviso in due parti, una più allungata e poi un foro circolare. Come pure già trapelato recentemente, con questo tipo di design, si vorrebbe rappresentare una i minuscola indicativa del brand iPhone. Poi, rispetto al modello di quasi un anno fa, balzano subito agli occhi delle cornici del dispositivo davvero ridotte, tutto a vantaggio di una migliore visibilità del display e anche una maggiore eleganza del dispositivo.

Per quanto riguarda la differenza di spessore tra iPhone 14 Pro e iPhone 13 sembrerebbe proprio che tra i due dispositivi non ci sia molta differenza. Nell’immagine proposta da Apple Hub si intravede anche il comparto fotocamera del prossimo melafonino che potrebbe essere posizionato leggermente più basso rispetto a quello dell’iPhone 13 Pro di quest’anno. Difficile raccogliere altri dettagli: quanto visto oggi potrebbe avvicinarsi molto al concreto hardware in arrivo fra qualche mese ma è naturale che manca del tutto l’ufficialità da parte di Apple. Quest’ultima non arriverà se non con il consueto keynote di settembre. Magari, a breve, otterremo anche nuove indiscrezioni sui modelli iPhone 13 che non mancheranno di essere dettagliate non appena disponibili.

