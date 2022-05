Che cos’è il Vaiolo delle Scimmie e come riconoscerlo? Questa è la preoccupazione di tutti in queste ore specie in questo momento tanto atteso, quello in cui le restrizioni stanno svanendo e la libertà torna ad essere reale, ma davvero dobbiamo preoccuparci per l’arrivo di un’altra infezione? Secondo gli studiosi non c’è niente di cui allarmarsi, almeno per ora, ma il fatto è che è stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie.

Secondo quanto si legge in una nota dell’Istituto Superiore di Sanità ci sono una serie di casi di vaiolo delle scimmie segnalati in Italia e che adesso sono al vaglio degli studiosi che compongono una task force studiata ad hoc Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I. Al momento nel nostro Paese non si registra una situazione di allarme ed il quadro è sotto controllo ma il livello di attenzione rimane alto.

L’annuncio del primo caso italiano di vaiolo delle scimmie arriva dopo quelli di altri casi in Europra, una ventina in tutto, sparsi tra Portogallo, Spagna, Gran Bretagna e Svezia.

Quali sono i sintomi del vaiolo della scimmia e di che malattia si tratta?

Il vaiolo della scimmia è una malattia “molto rara” che si presenta generalmente con “febbre, mialgia, linfoadenopatia (ghiandole gonfie) e un’eruzione cutanea sulle mani e sul viso, simile alla varicella“. Le autorità sanitaria invitano i cittadini a recarsi subito dal dottore in caso di sintomi o di dubbi sul proprio stato di salute anche se la salute dei pazienti sospetti evolve “favorevolmente”.

La trasmissione del vaiolo della scimmia avviene “per via respiratoria” e si sospetta che il possibile contagio possa essere avvenuto attraverso il “contatto con le mucose durante rapporti sessuali”. Lo Spallanzani ha spiegato che il “quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee”. Il primo caso italiano è attualmente ricoverato in ospedale in isolamento e le sue condizioni generali sono discrete.

Al momento, l’Oms “non raccomanda alcuna restrizione per i viaggi e gli scambi commerciali con il Regno Unito sulla base delle informazioni disponibili in questo momento”.