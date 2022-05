Arriva This England, la serie BBC volta a raccontare i primi mesi di Boris Johnson a Downing Street mentre è alle prese con la prima ondata della pandemia di Covid. A ricoprire il ruolo del primo ministro c’è Kenneth Branagh, che dalle prime immagini mostra una trasformazione incredibile.

La serie, precedentemente nota con il titolo di This Sceptred Isle, è scritta e diretta da Michael Winterbottom e andrà in onda su Sky Atlantic nel Regno Unito entro la fine dell’anno. “La serie drammatica ci porta nelle sale del potere mentre Johnson (Branagh) è alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita personale e politica”, si legge in una nota stampa.

“Gli eventi del governo sono intrecciati con storie provenienti da tutto il Regno Unito, da esperti e scienziati che corrono contro il tempo per comprendere il virus; i medici, gli infermieri e gli operatori delle case di cura in prima linea che lavorano instancabilmente ed eroicamente per contenerlo e superarlo; e persone comuni le cui vite sono state sconvolte”.

Il teaser trailer di This England, si apre con la voce fuori campo di Branagh nei panni di Johnson, all’indomani della sua elezione, che annuncia un 2020 come “un anno di prosperità”. La tensione aumenta non appena il virus si propaga per tutto il Paese, fino all’aumento del numero delle vittime, che purtroppo conosciamo fin troppo bene.

Nel cast anche Ophelia Lovibond, (Guardiani della Galassia) nel ruolo di Carrie Symonds, futura moglie del primo ministro; e Andrew Buchan (Broadchurch) che interpreta l’ex segretario alla salute Matt Hancock, che si è poi dimesso quando è stato colto in flagrante mentre violava le norme anti-Covid.

Quest’anno, Branagh ha vinto il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale per Belfast, film autobiografico presentato anche alla Festa del Cinema di Roma.

