Per tutti gli amanti del marchio Huawei e appassionati di smartwatch, il produttore cinese ha presentato ufficialmente i nuovi modelli appartenenti alla gamma Huawei Watch GT 3 Pro e disponibili in due splendide versioni: in titanio ed in ceramica. Andiamo a vedere insieme i dettagli di entrambi.

Il Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition è dotato della funzione TruSeen 5.0+, la tecnologia di monitoraggio in grado di offrire, con l’analisi di molteplici parametri, dati di misurazione molto più attendibili circa le condizioni di salute, sia fisica che mentale. Il wearable mette a disposizione dell’utente anche inedite modalità di allenamento professionale e posizionamento GNSS Dual-Bnad Five-System per elargire dati di localizzazione geografica. Questo fantastico orologio dispone di un display AMOLED a colori da 1,43 pollici (in vetro di zaffiro) e una risoluzione di 466 x 466 pixel. Il device sfoggia una cassa in titanio consistente, ma al tempo stesso leggera, resa lucida grazie alla finitura tridimensionale. La parte posteriore della cassa è in ceramica high-tech; presenta, inoltre, una corona rotante 3D tattile che consente a chi lo indossa di allargare, rimpicciolire e scivolare tramite varie interfacce oppure mettere a punto le impostazioni. Tutto questo grazie ad un click ed alla rotazione della corona.

Il Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition, invece, sfoggia un display (anch’esso in vetro di zaffiro resistente a graffi e urti) davvero particolare, che cambia forma con il trascorrere delle ore. La cassa è in ceramica high-tech, mentre anche sul retro del dispositivo è presente il vetro zaffiro per consentire un più preciso monitoraggio della frequenza cardiaca. L’orologio è dotato anch’esso di una corona rotante 3D dall’aspetto elegante. Lo schermo AMOLED HD a colori misura 1,32 pollici con una risoluzione 466 x 466 pixel. Lo smartwatch è perfetto per il monitoraggio della salute e delle prestazioni sportive. A questo punto, diamo un’occhiata ai prezzi: fino al 26 giugno, il Huawei Watch GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni dotate di cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle. Il Huawei Watch GT 3 Pro 46mm nella versione in titanio è in promozione a 499,90 euro. Ancora il modello da 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella versione con cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90 euro. Infine, per tutti e due i modelli si riceveranno in omaggio gli auricolari a forma di rossetto Huawei FreeBuds Lipstick, mentre se vengono acquistate tutte le versioni si riceveranno 70 euro di sconto in fase di acquisto andando ad inserire il codice “AHWHealth”, più cinturino in regalo ed estensione di un anno sulla garanzia.

