This is Us 6 volge al termine e mai come in questi giorni il rischio spoiler è dietro l’angolo. Chi segue la programmazione americana nelle scorse ore, grazie allo streaming, ha potuto vedere il penultimo episodio della stagione e della serie mentre tutti quelli che attendono la messa in onda su Sky hanno una lunga agonia davanti.

This is Us 6 è attualmente in onda su Fox e il finale non arriverà prima del 27 giugno mentre negli Usa l’ultimo episodio andrà in scena tra cinque giorni, il prossimo 24 maggio, con un ultimo viaggio sconvolgente, specie per il pubblico. Il momento più doloroso sarà quello dell’addio martedì prossimo, un ultimo saluto ai Pearson e alle loro storie mentre sullo schermo si metteranno in fila gli ultimi pezzi di questo drammatico e struggente puzzle che ci ha tenuto compagnia in questi anni.

ATTENZIONE SPOILER!

Una costruzione perfetta, questo ha rappresentato questa sera e l’ennesima prova è arrivata nel penultimo episodio in onda il 17 maggio dal titolo The Train. In quel momento abbiamo detto addio a Rebecca che nel suo ultimo viaggio in treno si è ritrovata al fianco del suo amato Jack non senza rivelazioni importanti.

Ancora una volta This is Us ha colpito al cuore i suoi fan tornando al giorno della morte del suo protagonista rivelando che il bambino che si è salvato nel momento in cui Jack è morto sarà colui che troverà la cura per l’Alzheimer.

Ora che l’addio più sconvolgente è andato in scena lasciando i tre fratelli soli e senza la loro amata madre, cosa altro ci riserverà questo finale di stagione e di serie? L’ultimo episodio dal titolo Us potrebbe svelare molto altro sui Pearson e il loro futuro? Il promo ha svelato poco o niente ma siamo sicuri che nelle prossime ore possibili spoiler verranno a galla: