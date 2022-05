Arrivano finalmente buone notizie per i tanti utenti in attesa di un segnale sul fronte dell’assegno unico. In particolare, c’erano e ci sono diverse persone che aspettano un riscontro sul pagamento, dopo aver visto piombare la propria domanda in riesame. La questione ve l’ho spiegata alcune settimane fa con un altro articolo, facendo presente a tutti che le varie acquisizioni tra banche nel nostro Paese ha determinato un cambio di IBAN, senza che l’utente finale ne fosse a conoscenza. Aspetto, questo, che ha determinato non pochi problemi anche per coloro che in realtà avevano visto accettata la propria richiesta.

Buone notizie sul pagamento dell’assegno unico con domanda in riesame qui in Italia a maggio

Stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, pare si stia finalmente sbloccando il discorso del pagamento dell’assegno unico con domanda in riesame. Già, perché il riesame, in caso di aggiornamento della domanda con IBAN corretto, dovrebbe essere ormai concluso per tutti. O quasi. Parte degli utenti che avevano affrontato anche questo imprevisto, non a caso, sta iniziando a ricevere la quota stabilita per l’assegno unico. A questo si aggiunge il fatto che a stretto giro verranno anche inoltrati i pagamenti degli arretrati da marzo.

Chiaramente, qualora la vostra domanda risulti accolta, con una notifica relativa all’IBAN, sarà necessario effettuare tutte le verifiche del caso in merito al proprio codice. Risalite a quello inserito nella domanda per l’assegno unico e verificate con la vostra banca che sia ancora quello. Purtroppo, in questi mesi ci sono state carenze di comunicazione tra le stesse banche e i propri utenti. Ecco perché occorre prendere di petto la situazione, con check condotti in prima persona dal pubblico.

Anche a voi si è sbloccato il pagamento dell’assegno unico con domanda in precedenza in riesame? Fateci sapere con un commento qui di seguito.