Prosegue l’appuntamento con Shetland 6 su Giallo. Stasera, giovedì 19 maggio, andrà in onda il secondo episodio della sesta stagione. Ecco le anticipazioni

Perez e Tosh salgono a bordo di una barca che organizza immersioni per indagare sulla morte di un sommozzatore. È stato un tragico incidente o l’unico testimone dell’omicidio di Galbraith è stato messo a tacere prima che potessero parlare? I sospetti cadono su Mick Muir, il supervisore di supporto, responsabile della sicurezza dei subacquei – e quando viene attaccato da membri dell’equipaggio arrabbiati, deve essere portato d’urgenza in ospedale. Perez intuisce la mano della criminalità organizzata, ma ottenere risposte si rivela difficile.

Shetland 6 su Giallo torna giovedì 26 maggio con il terzo episodio. Di seguito la sinossi:

La corsa contro il tempo è aperta per catturare l’aggressore di Sandy prima che possa scappare dalle Shetland, mentre Lynda Morton si trova nei guai, quindi chiama disperatamente Perez per chiedere aiuto, offrendo in cambio un nome chiave per le sue indagini. Il sangue della recente effrazione fa emergere una corrispondenza del DNA che porta a un altro sospettato di omicidio e una confessione scioccante fa ribollire le tensioni, seminando i semi di ulteriore violenza.

Nel cast della sesta stagione ritroviamo Douglas Henshall nei panni di Perez; Alison O’Donnell è la detective Alison “Tosh” McIntosh; e Steven Roberston nel ruolo del detective Sandy Wilson. Inoltre, tornano Erin Armstrong che interpreta Cassie; Mark Bonnar è Duncan; Anne Kidd è Cora; Lewis Howden e il Sergente Billy McCabe; e Fiona Bell torna nei panni dell’assassina Donna Killick.

Anneika Rose nei panni del Procuratore Fiscal, Maggie Kean, e Angus Miller che interpreta l’interesse amoroso di Tosh, Donnie.

L’appuntamento con Shetland 6 su Giallo è per stasera alle 21:15. Le repliche degli episodi andranno in onda ogni domenica alle 15:00 e poi in seconda serata, alle 23:10 circa. Non sarà possibile recuperarle in streaming sul sito Discovery+.

Continua a leggere su optimagazine.com.