Quelle Brave Ragazze al via su Sky oggi, 19 maggio. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuovo programma on the road di Sky ma non sapevamo ancora il botto di ascolti e il notevole successo che Pechino Express avrebbe portato a casa, la rete potrà sperare bene anche con Quelle Brave Ragazze? Siamo sicuri di sì visto che a tenere alta l’attenzione sul programma saranno i suoi protagonisti Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.

Toccherà a tre dei personaggi più pop della nostra tv prendere le redini di Quelle Brave Ragazze andando in giro per la Spagna a bordo di un pulmino rosa leopardato in un viaggio all’insegna delle avventure che vedremo di puntata in puntata.

Alla guida del furgoncino ci sarà il loro autista tuttofare Alessandro Livi mentre l’idea del programma è proprio di una delle protagoniste, Mara Maionchi, che ha spiegato: “Volevo dare un punto di vista diverso: in genere i programmi televisivi sono fatti con donne belle, fresche e giovani. E noi? Siamo fatte fuori? Sapevo che se avessimo fatto un viaggio insieme sarebbe andato bene”.

Lo show, prodotto Sky Original realizzata da Blu Yazmine, porterà in giro per la Spagna le tre donne protagonista alle prese con un viaggio on the road tra la cultura e la tradizione delle città spagnole anche se le tre non sapranno subito quale sarà la loro destinazione. Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti vivranno tante avventure così come delle sfide e naturalmente ogni prova dovrà essere immortalata con un selfie.

Le anticipazioni di Quelle Brave Ragazze rivelano che si andrà dalla spesa al mercato per una cena speciale all’incontro con una confraternita religiosa finendo ad un’esibizione di caliente flamenco fino al volo in mongolfiera. Cos’altro vedremo fare alle tre e quale sarà la reazione del pubblico?