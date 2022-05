Arrivano alcuni riscontri interessanti anche per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 10. A differenza di quanto riportato pochi giorni fa con un altro articolo, infatti, questo giovedì tocca concentrarsi sui dispositivi che risultano in commercio in Italia e nel resto d’Europa. Vediamo dunque come stiano evolvendo le cose per il pubblico interessato, in attesa che arrivino le prime segnalazioni sulla disponibilità dell’aggiornamento di maggio anche dagli utenti italiani. Nessuna rivoluzione, ma diverse buone ragioni per procedere con il download del pacchetto software.

Cosa sappiamo sull’arrivo dell’aggiornamento di maggio sui Samsung Galaxy Note 10 in Europa

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento a proposito dell’aggiornamento di maggio sui Samsung Galaxy Note 10 in Europa? Inutile dire che i primi riscontri in merito ci sono arrivati direttamente da SamMobile, secondo cui il pacchetto software sarebbe stato rilasciato per i Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ in alcuni Paesi asiatici ed europei. Basti pensare al fatto che l’upgrade con versione firmware N97xFXXU8HVE5 risulti allo stato attuale in distribuzione in Malesia e Svizzera.

Premesso questo, la fonte evidenzia che l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 non dovrebbe aggiungere nuove funzioni per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 10. Tuttavia, è importante procedere con il suo download nel più breve tempo possibile, in quanto l’upgrade in questione ha il merito di risolvere dozzine di vulnerabilità di privacy e sicurezza riscontrate negli smartphone Galaxy. Al contempo, il pacchetto software porta anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Nei prossimi giorni capiremo se il nuovo aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy Note 10 in commercio in Europa sia in grado o meno di aggiungere funzionalità extra rispetto a quello che vi abbiamo riportato questa mattina.