6666 di Taylor Sheridan è stata annunciata oltre un anno fa, ma solo adesso, con la presentazione dei palinsesti della Paramount a New York, sono arrivati i primi dettagli sulla trama e sulla programmazione. Innanzitutto la serie si trasferisce su Paramount Network, nonostante fosse stata inizialmente presentata come un titolo originale di Paramount+ (il servizio streaming del gruppo Paramount Global). Avrà quindi anche una messa in onda sulla tv lineare oltre che una distribuzione in streaming. E non sono mancate, agli Upfront newyorchesi, alcune anticipazioni sulla trama.

6666 di Taylor Sheridan è attualmente in sviluppo: la trama della serie si svolge all’epoca in cui la popolazione dei Comanches governava ancora il Texas occidentale e racconta perché nessun ranch in America è più intriso della storia dell’Occidente rispetto al 6666. Funzionando ancora come due secoli prima e comprendendo il territorio di un’intera contea, il 6666 è il luogo in cui le leggi del governo e quelle della natura si fondono in un posto in cui la cosa più pericolosa da fare è sempre quella successiva. Il leggendario ranch 6666 (che pare Sheridan abbia addirittura acquistato) è sinonimo dello sforzo spietato di allevare i migliori cavalli e il miglior bestiame del mondo, ma soprattutto il luogo in cui sono nati e si sono realizzati cowboy di livello mondiale.

6666 di Taylor Sheridan suona quindi come una naturale evoluzione dell’universo narrativo di Yellowstone, che ha proiettato lo showrunner nell’Olimpo dei produttori televisivi, nonostante sia stato snobbato dalla critica nel corso delle prime tre stagioni pur a fronte di incredibili record d’ascolti.

6666 di Taylor Sheridan sarà prodotta dallo stesso sceneggiatore e produttore insieme a John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari e realizzata da 101 Studios e MTV Entertainment Studios. Contemporaneamente, prosegue la produzione di Yellowstone 5 e del nuovo spin-off 1932, sempre come parte dell’accordo di esclusiva tra Sheridan e Paramount.

