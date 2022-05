WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e come tale è sempre alla ricerca di nuove funzionalità o trucchetti vari che possano migliorarne l’esperienza d’uso. A quanto pare a breve sarà disponibile un nuovo aggiornamento che permetterà di dividere in categorie tutte le chat. Si tratta di un filtro molto utile che metterà ordine sulla vostra app di WhatsApp, soprattutto se questa è continuamente bombardata da messaggi provenienti da diversi utenti.

Come ordinare i messaggi WhatsApp per rendere più facile e veloce la ricerca in Italia

Dunque, non evolvono solo i gruppi, come abbiamo notato nella giornata di ieri. Capita, soprattutto a fine giornata, di aver dimenticato di rispondere a qualcuno su WhatsApp, è una situazione alquanto normale nei casi in cui le chat aperte sono davvero tante. Visto il caos che più volte può generarsi, ecco che gli sviluppatori hanno pensato ad una soluzione piuttosto interessante e a diffondere la notizia sono stati come sempre i ben informati colleghi di WABetaInfo.

Con un prossimo update di WhatsApp si punterà su dei filtri che avranno il compito di mettere in ordine tutte le varie chat secondo diversi criteri e quindi di riuscire ad avere una panoramica chiara di tutte le diverse conversazioni che avvengono durante l’intera giornata. In questo modo su WhatsApp ci sarà spazio per il filtro per visualizzare solo i messaggi non letti, quello per visualizzare solo gli utenti salvati in rubrica, quello per gli utenti non salvati in rubrica e infine quello per vedere solo i gruppi. Attraverso questi filtri si potrà avere una pagina principale di WhatsApp molto più ordinata e soprattutto non bisognerà impazzire dietro a tutte le varie chat, senza poi il rischio di perdersi qualche messaggio.

Questa sembra essere proprio la soluzione migliore per tutti coloro che quotidianamente devono gestire una mole enorme di messaggi su WhatsApp. Non è chiaro però quando sarà disponibile su larga scala, per ora si tratta solo di informazioni scovate come sempre in beta, insomma è una soluzione in fase di test.