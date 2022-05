Sono in arrivo delle offerte Xiaomi imperdibili in questa ultima parte di maggio. In occasione del quarto compleanno dello store Mi.com/it, (nato appunto nel maggio 2019) ci saranno numerosissime promozioni interessanti, di certo più che appetibili per il brand a cui si affidano sempre più italiani per i loro smartphone, smartwatch e smartband, televisori ma anche elettrodomestici e TV.

Il vero e proprio compleanno per lo store Xiaomi Italia si celebrerà il giorno 24 maggio. Ciò non toglie che le offerte Xiaomi saranno molteplici e partiranno prima per finire dopo la ricorrenza. Si parte in effetti da sabato 21 maggio con le prime flash sale e poi si continuerà fino al prossimo mercoledì 25 maggio con altri sconti dedicati a tanti prodotti diversi.

Ancora non abbiamo il dettaglio esatto delle offerte Xiaomi per il quarto compleanno ma abbiamo sappiamo che le promozioni riguarderanno certamente gli smartphone ( sia di fascia alta che veri e propri entry level) così come accessori per la Smart Life. Altro aspetto importantissimo riguarda invece le spese di spedizione dallo store Xiaomi Italia appunto. Queste vengono ora completamente annullate per transazioni superiori a soli 35 euro, dunque nella stragrande maggioranza dei casi.

Le offerte Xiaomi di questo anniversario saranno di certo un nuovo slancio ai prodotti del brand nel nostro paese. Il posto in passato occupato dal brand Huawei come alternativa Android a Samsung da tempo è occupato proprio dal nuovo marchio. Quest’ultimo è secondo, proprio in termini di vendite di smartphone in Italia e resta saldamente avanti ad Apple. Al contrario, l’egemonia finora incontrastata del rivale numero uno (e già citato) Samsung potrebbe anche vacillare in un futuro neanche troppo lontano. Il buon rapporto qualità/prezzo dei prodotti Xiaomi appunto resta un punto a favore innegabile che spinge fortemente la diffusione del brand nel nostro paese.

