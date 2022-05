In molti si sono accorti del fatto che non funziona il sito SNAI in questo giovedì 19 maggio. In effetti, il portale per le scommesse sportive e i giochi online di diverso genere mostra qualche problema di troppo proprio in questa giornara per i clienti che tentano il login alla loro area personale per una qualsivoglia operazione.

Sulla base delle informazioni recuperate anche grazie al portale Downdetector, apprendiamo che le segnalazioni di problemi con il sito SNAI quest’oggi sono circa un centinaio. Va subito anticipato che il portale di scommesse è raggiungibile e navigabile in buona parte. Al contrario, sta accadendo che al tentativo di accesso nella propria area personale succede appunto che non si riesca ad andare avanti con il login. Per quanto si inseriscano i dati corretti di nome utente e password dal proprio profilo, ecco che l’autenticazione fallisce. La specifica situazione ha cominciato a manifestarsi intorno alle ore 10 di questa mattina e al momento di questa pubblicazione, ovvero alle 11, non è ancora stata risolta.

Cosa fare dunque se non funziona il sito SNAI in questa giornata come pure in altre? L’ideale sarebbe attendere eventuali interventi tecnici che risolvano la situazione. Allo stesso tempo sarebbe anche opportuno inviare una mail di segnalazione di malfunzionamenti attraverso il modulo del sito di scommesse appunto. Ci sarebbe a disposizione anche lo strumento della chat con operatore per ottenere supporto ma quest’ultima potrebbe non funzionare proprio per la mancanza del login di ogni singolo utente. Da parte dello stesso team SNAI, almeno per il momento, non si registrano feedback utili per capire quali siano le reali motivazioni dietro gli errori. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato in caso di novità.

Continua a leggere su optimagazine.com