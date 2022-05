Laura Pausini già positiva all’Eurovision: la cantante comunica sui social di avere il Covid e di aver accusato i primi sintomi lo scorso sabato. Sabato scorso Laura Pausini era sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 e, stando alle parole della cantante – lì anche conduttrice – potrebbe essere stata già positiva al Covid-19.

Ciò significa che Laura Pausini, se così fosse effettivamente, sarebbe stata un veicolo di diffusione del virus, dal palco ai camerini al backstage, ai cantanti in gara all’Eurovision e tutte le delegazioni presenti.

“Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato”, scrive Laura Pausini su Instagram. Tra le storie racconta di non sentirsi bene da qualche giorno e di aver appena scoperto di essere positiva al Covid-19. Adesso è in isolamento ed è lontana da sua figlia, Paola.

“Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”, aggiunge Laura Pausini che nei prossimi giorni si sarebbe dovuta esibire in Florida. Era attesa una sua performance ad Amor a la Mùsica, che Laura aveva già preparato.

“Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Mùsica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire e di cercare nuove opportunità per ritrovarci in America, spero presto. Vi amo”, conclude. Saltano dunque i prossimi impegni promozionali di Laura Pausini in programma per il mese di maggio.

L’artista adesso dovrà osservare un periodo di isolamento, per evitare che il virus si diffonda tra i suoi contatti stretti. Cosa succede invece fronte Eurovision? Almeno le persone più a Trento contatto con Laura dovrebbero effettuare un tampone di controllo, a partire da Alessandro Cattelan e Mika che con lei hanno condiviso il palco.