Scatta ufficialmente in questi minuti la vendita libera per i biglietti di Roma-Feyenoord. Occorre premettere che in questo caso non si parli della possibilità di assistere al match a Tirana, dal vivo, ma dell’iniziativa concepita dalla società giallorossa. Alla luce dei pochissimi ticket messi a disposizione delle due finaliste di Conference League (circa 4.000 a testa), la Roma ha deciso di allestire degli schermi per guardare il match in programma tra poco meno di una settimana all’interno dello Stadio Olimpico. Un modo per far sentire la vicinanza del pubblico alla squadra.

Cosa sappiamo sulla vendita libera dei biglietti di Roma-Feyenoord proiettata all’Olimpico

Nei giorni scorsi, tramite specifico articolo, abbiamo analizzato più da vicino gli enormi problemi riscontrati dagli utenti con l’acquisto dei biglietti di Roma-Feyenoord in Albania, ma ora c’è una seconda possibilità riguardante la possibilità di assistere al match proiettato all’Olimpico. Dopo la fase di prelazione dedicata agli abbonati, la società giallorossa ha appena fatto sapere quando scatterà la vendita libera dedicata a tutti. Lo start è avvenuto in questi minuti, come previsto, ai possessori della tessera, mentre domani 20 maggio tutti potranno portarsi a casa un biglietto a partire dalle 12.

Il costo è pari a 5 euro e, da quello che mi risulta, non dovrebbero esserci differenze tra un settore e l’altro. Anche perché pare che verrà piazzato un maxi schermo davanti alle due curve e alle due tribune. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza, ragion per cui la speranza è che ci sia una buona risposta da parte del pubblico. Va detto che in tanti, ancora oggi, desiderano andare in Albania per sostenere dal vivo la squadra, ma occorre far molta attenzione ai soliti bagarini.

Nel frattempo, fate attenzione alla vendita libera dei biglietti di Roma-Feyenoord proiettata all’Olimpico da domani 20 maggio.

