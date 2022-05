John Aylward è morto. Per alcuni è ancora il mitico e brontolone dottor Donald Anspaugh di ER Medici in Prima Linea mentre per altri è l’indimenticato Barry Goodwin in The West Wing, questa sera però per tutti è un grande attore che è venuto a mancare all’età di 75 anni e non possiamo che ricordarlo nelle sue performance migliori e più famose.

Secondo Deadline, John Aylward è morto lunedì nella sua casa di Seattle e a confermare la notizia è stata la moglie Mary Fields affermando anche che le sue condizioni di salute erano peggiorate. A lei si è unito il suo agente di lunga data, Mitchell K. Stubbs: “Sono scioccato. Era un attore meraviglioso e un essere umano fenomenale… Era un cliente dei sogni, un amico e una persona eccezionale”.

Nato e cresciuto a Seattle, John Aylward è apparso in diverse serie televisive nel corso dei suoi oltre quaranta anni di carriera ma sicuramente il suo ruolo più noto è quello del dottor Donald Anspaugh in ER Medici in Prima Linea. Alla serie della NBC si è unito nella terza stagione nel ruolo fortemente ricorrente. Il co-produttore di ER Carol Flynt gli ha offerto per la prima volta un’audizione dopo averlo visto in Psychopathia Sexualis al Mark Taper Forum di Los Angeles, ruolo per il quale ha vinto il Drama Logue Award nel 1996.

Dopo gli episodi in West Wing, l’attore ha registrato una serie di comparse in tv dividendosi tra serie come CSI, Mad Men, American Horror Story e, ultima, Briarpatch due anni fa. Sul grande schermo, invece, la sua ultima apparizione è datata 2016 nel film La Casa dei Sogni.