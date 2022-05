Il documentario su Elton John si chiamerà Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And The Years That Made His Legend. Il progetto prende inevitabilmente il nome da Goodbye Yellow Brick Road, lo storico album che il cantautore britannico ha pubblicato nel 1973 e che includeva la bellissima Candle In The Wind.

Il nome dell’album ha ispirato anche il tour d’addio Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour che toccherà anche l’Italia con l’unica data a Milano il 4 giugno 2022 allo Stadio San Siro.

Il documentario su Elton John sarà co-diretto da RJ Cutler e dal regista David Furnish. Il progetto si concentra specialmente sul tour d’addio del cantautore britannico, ma ricostruirà il periodo glorioso dal 1970 al 1975 in cui Elton John pubblicò 10 album, da Elton John (1970) a Rock Of The Westies (1975), con i successi che lo hanno reso immortale.

Oltre al focus sul tour d’addio e i 10 anni d’oro della carriera dell’artista, il documentario su Elton John mostrerà filmati inediti che raccontano 50 anni di carriera in una nuova prospettiva. Rolling Stone USA ha raccolto le dichiarazioni dei protagonisti di questo progetto ambizioso.

RJ Cutler ha detto:

“David Furnish e io siamo riusciti a creare un punto di vista intimo e unico su uno degli artisti più famosi del mondo, e questo mi emoziona e onora. Come per tanti altri, la musica di Elton John ha avuto un profondo significato per me per decenni, e questa opportunità è a dir poco un momento clou e un privilegio per la mia carriera“.

Cutler, del resto, ha firmato anche il documentario The World’s A Little Blurry su Billie Eilish. Su sul co-direttore si esprime David Furnish:

“Elton ed io non potevamo pensare a un collaboratore migliore di RJ Cutler per un film che rappresenta qualcosa di più della semplice carriera di Elton: è la sua vita. Dal Troubadour al Dodger Stadium, sapevamo che RJ avrebbe aiutato a guidare la storia di Elton e i suoi numerosi livelli in un modo che fosse autentico ed evocativo. Siamo entusiasti di lavorare insieme”.

Per il momento non è dato conoscere la data di uscita del documentario su Elton John. Rolling Stone scrive che il film potrebbe uscire nel contesto dei festival e dunque essere proiettato nelle sale solo per un breve tempo. Sarà comunque messo a disposizione sulla piattaforma Disney+. A tal proposito si è espresso Bob Chapek, CEO della The Walt Disney Company:

“Come una buona storia Disney, la musica di Elton ha sia un fascino universale che ha la capacità di connettersi con il pubblico a un livello profondamente personale. Fa parte della famiglia Disney dal 1994, quando ha contribuito a rendere Il Re Leone un classico, e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui a questo nuovo documentario”.

Il documentario su Elton John sarà dunque un’occasione per scoprire il lato più intimo dell’artista, con uno sguardo anche sui suoi diari privati e su immagini immortalate con la sua famiglia.

