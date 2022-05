Gino Paoli ricorda Umberto Bindi al Maurizio Costanzo Show. Il cantautore si presenta in collegamento da Genova. Una camicia di jeans, le immancabili lenti colorate, una scrivania ordinata e tante suppellettili dietro di sé. Alla sua sinistra troneggiano le chitarre.

Un mondo di musica, quello di Gino Paoli, che Maurizio Costanzo gli ripresenta in una carrellata di ricordi in compagnia di ospiti che inevitabilmente gli sono devoti. C’è Cristiano Malgioglio con a fianco Gigi D’Alessio, ci sono Enzo Iacchetti e Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, c’è Nancy Brilli e c’è un pubblico che esplode in un applauso sentito.

Gino Paoli ha il Covid, ma dice di non essersene accorto: “Me lo ha detto mia moglie”, scherza, mostrandosi in perfetta salute nei suoi brillanti 87 anni. Dagli ospiti volano attestazioni di stima. Malgioglio, ad esempio, lo ringrazia per avergli “salvato la vita” e averlo indirizzato nella carriera discografica, ma il momento più alto del collegamento arriva quando prende la parola Gigi D’Alessio.

“Siamo tutti figli di quelle canzoni”, dice il cantautore napoletano in un atto di prostrazione verso la sua musica e la scuola genovese tutta. Gino Paoli, quindi, coglie la palla al balzo e replica: “Tu sei una persona buona”. D’Alessio capisce subito a cosa si riferisce il cantautore de La Gatta.

Gino Paoli ricorda Umberto Bindi, il cantautore genovese rimasto nel cuore di tutti. La voce de La Musica è Finita versava in difficili condizioni economiche e di salute, per questo lo stesso Paoli fece un appello sul Messaggero affinché al suo amico e collega venisse applicata la Legge Bacchelli, che prevede un sostentamento a favore dei cittadini illustri che versano in gravi difficoltà.

Gigi D’Alessio, per Umberto Bindi, fece un grandissimo gesto. Lo ricorda Gino Paoli: “Gigi D’Alessio, sapendo che Umberto si era venduto anche il pianoforte, gli ha regalato il suo pianoforte“. Il cantautore napoletano ha il volto provato dall’emozione mentre tutti i presenti si stringono intorno a lui e intorno a quel ricordo con un grande applauso.

Continua a leggere su optimagazine.com