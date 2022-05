Non si perde tempo in casa Apple sul fronte dello sviluppo software, considerando il fatto che in queste ore risulta già in distribuzione il nuovo aggiornamento iOS 15.6. Dunque, prima di conoscere le prime specifiche di iOS 16, la cui presentazione avverrà ad inizio giugno, ci sarà un altro step intermedio. Già, perché l’uscita del nuovo pacchetto software della mela morsicata dovrebbe essere in programma a stretto giro, considerando il fatto che sulla carta parliamo di un upgrade secondario in termini di novità e funzionalità aggiuntive.

Riscontri preliminari a proposito dell’aggiornamento iOS 15.6 con la prima beta di Apple

Sono trascorsi pochi giorni da quando abbiamo analizzato più da vicino i plus di iOS 15.5, come avrete notato attraverso il nostro articolo a tema, ma gli sviluppatori del colosso di Cupertino non intendono perdere tempo. Secondo quanto raccolto in queste ore, gli sviluppatori possono scaricare iOS 15.6 e iPadOS 15.6 tramite l’Apple Developer Center o via OTA dopo che il profilo coi relativi permessi risulta associato al proprio iPhone o iPad. Non sappiamo ancora cosa potrebbe essere introdotto attraverso i nuovi iOS 15.6 e iPadOS 15.6.

ARTICOLI CORRELATI

Il motivo risiede nel fatto che Apple ha di recente implementato tutte le funzionalità annunciate con l’arrivo degli aggiornamenti di iOS e iPadOS 15 che abbiamo avuto modo di toccare con mano nel corso delle ultime settimane. Questo vuol dire che lo sviluppo assicurato al pacchetto software probabilmente sta per finire con iOS 16 ormai ad un passo.

Dunque, alla luce delle considerazioni fatte fino a questo momento, iOS 15.6 e iPadOS 15.6 potrebbero essere alcuni degli ultimi aggiornamenti di ‌iOS 15‌ e ‌iPadOS 15‌, se pensiamo che Apple sta ora lavorando ad alta intensità su ‌iOS 16‌. A tal proposito, avremo maggiori dettagli il 6 giugno, il primo giorno della Worldwide Developers Conference. Apple ha anche lanciato le beta preliminari di tvOS 15.6 e watchOS 8.7, come da tradizione.

Continua a leggere su optimagazine.com