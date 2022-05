È in arrivo Westworld 4 su Sky e NOW. L’annuncio è stato dato da un teaser sulle emozionanti note di Perfect Day di Lou Reed che offre uno sguardo all’attesa quarta stagione che prosegue l’oscura odissea HBO sul destino della vita senziente sulla Terra.

Westworld 4 su Sky debutta in esclusiva in tv e in streaming solo su NOW il 4 luglio. E per chi volesse seguirla in contemporanea assoluta con il debutto su HBO, la serie sarà disponibile on demand (in versione originale sottotitolata) già il 27 giugno.

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy® Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast, la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose, annunciata a sorpresa all’indomani del rilascio del trailer negli USA.

La terza stagione si è conclusa con Maeve e Caleb che hanno sconfitto Serac (Vincent Cassel) mentre l’Uomo in Nero sembrava essere stato ucciso dal suo alter-ego robotico, controllato da Chalores (un amalgama dei personaggi Charlotte Hale e Dolores). Ora, la posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson. Una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television; basato sul film scritto da Michael Crichton.

Di seguito il trailer in italiano di Westworld 4:

