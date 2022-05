Il Realme 9 Pro 5G, ad oggi considerato uno dei telefoni Android di fascia media più richiesti, è disponibile ad un’incredibile sconto del 29% grazie ad un’offerta su Amazon irrinunciabile. Questo device è un perfetto sostituto, sotto ogni aspetto, di uno smartphone ormai lento e datato. È venduto e spedito dall’e-commerce e la sua disponibilità è immediata. Il fantastico prezzo da non farsi assolutamente scappare è di 232,99 euro (invece di 329,99 euro di listino), insomma un vero e proprio affare. Il modello in considerazione possiede 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Il colore corrisponde al fantastico Nero Midnight. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono i principali dettagli tecnici che offre questo modello dell’azienda di Shenzhen.

Il Realme 9 Pro 5G (modello 2022) sfoggia un display FHD Ultra Smooth da 6,6 pollici (con risoluzione massima di 2412×1080 pixel), con frequenza di aggiornamento a 120Hz e frequenza di campionamento del tocco a 240Hz. A bordo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con un avanzato processo produttivo a 6nm. Quanto al comparto fotografico, sul retro mostra una fotocamera principale da 64MP con sensore Sony IMX471, progettato per registrare video e scattare foto di elevato livello in ogni situazione, anche quando la luminosità dell’ambiente è molto scarsa. Inoltre, il device supporta la modalità notturna Nightscape, Panoramic View, Scene Recognition, Bokeh effect, HDR, Ultrawide, UltraMacro e Text scanner, mentre davanti la fotocamera selfie è da 16MP.

Un dettaglio tecnico del Realme 9 Pro 5G, oggi in super offerta su Amazon, molto interessante riguarda la batteria da ben 5000mAh in grado di consentire all’utente di iniziare una giornata intensa di utilizzo senza alcun pensiero e, all’occorrenza, la ricarica rapida a 33W permette di raggiungere il 50% di ricarica in soli 27 minuti. Il sistema operativo integrato è Android 12; possiede anche la tecnologia di comunicazione wireless NFC.

