Era solo una questione di tempo, o forse di tempismo: la prima serie tv su Putin e la sua ascesa al potere arriverà prossimamente su uno dei servizi streaming più importanti al mondo, AppleTv+. A svilupparla c’è il produttore due volte candidato all’Oscar Alexander Rodnyansky (Leviathan, Loveless), intenzionato a raccontare “la vera e orribile storia di come l’uomo che ha cambiato il mondo ha conquistato il potere di farlo“.

La serie tv su Putin, che ripercorrerà la sua formazione nel KGB e l’arrivo al Cremlino, sarà realizzata dalla società di produzione AR Content di Rodnyansky e dovrebbe intitolarsi All the Kremlin’s Men. A riportare i primi dettagli è Variety: il soggetto è basato sul bestseller dell’acclamato reporter Mikhail Zygar, l’ex caporedattore dell’emittente indipendente russa TV Rain, che è stata bandita e costretta a chiudere nel corso della prima settimana della guerra in Ucraina. Il libro contiene una serie di interviste rivelatrici ad uomini della cerchia del leader russo, che ne tracciano un profilo molto dettagliato.

Scopo della serie tv su Putin è raccontare come un semplice ex ufficiale del KGB, considerato un uomo di scarse qualità, si sia trasformato nel giro di qualche decennio in uno dei capi di Stato più temuti al mondo, sollevando il sipario sulle dinamiche interne al Cremlino e rivelando come operano Putin e gli uomini della sua cerchia ristretta. Oltre a tracciare la sequenza di eventi che ha trasformato Putin un un autocrate inamovibile, la serie arriverà a prefigurare l’invasione russa dell’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio.

Rodnyansky ha descritto la sua serie tv su Putin come una sorta di House of Cards russa, sottolineando l’importanza di un racconto simile in questa cornice storica:

In una situazione in cui il destino dell’Europa e del Nuovo Ordine Mondiale è deciso in tempo reale sul campo di battaglia dell’Ucraina, la guerra che ha scosso le fondamenta della società moderna è stata lanciata da un solo uomo: Putin. Lo spettacolo non raffigurerà solo le macchinazioni dei vari giocatori. La storia centrale ripercorrerà l’evoluzione della mente di Putin. All the Kremlin’s Men mostrerà al pubblico internazionale come passo dopo passo la mente di Putin si sia dissolta nelle teorie del complotto e come le persone intorno a lui abbiano sfruttato le sue profonde paure e la sua sfiducia nei confronti dei valori occidentali, che ha sempre visto come ciniche bugie.

