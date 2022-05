Un caso disperato in arrivo per Roberto nella prossima puntata di Giustizia per Tutti. La nuova fiction di Canale5 debutta questa sera sperando che gli ascolti di Don Matteo e l’arrivo di Raoul Bova nell’olimpo di Rai1 potrà portare acqua al mulino della prima serata di Mediaset, ma sarà davvero così? Il risultato arriverà solo domani mattina ma, intanto, all’orizzonte si presenta un altro caso per Roberto e il suo talento investigativo.

In questa prima puntata di Giustizia per Tutti, Roberto (interpretato da Raoul Bova) ha dimostrato un grande talento investigativo ma la prossima settimana, a mettere tutto a dura prova, arriverà il caso di Saverio, accusato dell’omicidio di suo fratello Cosimo. Per Roberto sarà una nuova sfida da affrontare non solo per le implicazioni del caso ma soprattutto perché l’uomo ha perso la memoria e non riesce a ricordare nulla della notte dell’omicidio.

Mentre i pezzi del puzzle si ricompongono, il protagonista non si ferma e continuerà a portare avanti l’indagine su Beatrice, trovandosi finalmente faccia a faccia con Tommaso Randelli, l’uomo che era con sua moglie la notte in cui è morta. Infine, Roberto viene contattato da Maria Pilar, una donna venezuelana che è alla disperata ricerca di un aiuto per il marito Julio, accusato di aver ucciso nel sonno la loro datrice di lavoro.

Il resto lo scopriremo mercoledì prossimo quando la fiction tornerà in onda con la seconda puntata che ci permetterà di addentarci ancor di più nella storia di Roberto e di sua moglie.