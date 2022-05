Novità assoluta di questi giorni e ore è il nuovo tablet Fire 7 Amazon, appena lanciato sullo noto colosso e-commerce. Quali sono le sue specifiche tecniche e il prezzo? Allo stesso tempo va chiarità la disponibilità alla consegna del device visto che non sarà subito pronto alla spedizione.

Specifiche

Per quanto riguarda le specifiche, possiamo dire che l’Amazon Fire 7 è un tablet con schermo da 7 pollici LCD. Sotto la scocca c’è un nuovo processore quad core che ha prestazioni dichiarate come il 30% migliori di quelle del precedente modello. Per quanto riguarda la RAM abbiamo a disposizione 2 GB mentre per la memoria interna ci sono due tagli a disposizione da 16 o 32 GB in base ai modelli prescelti. L’aspetto positivo è che la memoria può comunque essere aumentata con microSD fino a 1 TB.

La batteria del nuovo Fire 7 è più capiente rispetto a quella del modello precedente, anche se non meglio dichiarata in termini di mAh. Ad ogni modo l’autonomia dovrebbe essere migliorata di circa il 40%. Le fotocamere sono due, una anteriore e una posteriore- Purtroppo nessuna delle due supera i 2 MP. Lato software, tra le app ottimizzate per il dispositivo, ci sono Netflix, Disney+, Amazon Music, Now, Spotify), Zoom, Twitch, i social come Tiktok e Facebook.

Nuovo tablet Fire 7, schermo da 7”, 16 GB (modello 2022), colore... Schermo touch da 7”. Memoria interna da 16 o 32 GB (espandibile fino...

Fino a 10 ore di autonomia della batteria per leggere, navigare sul...

Quanto costa e quando sarò disponibile



Per vedere arrivare il nuovo tablet Fire 7 Amazon a casa bisognerà aspettare un po’. Per quanto i preordini siano partiti, la sua consegna non si concretizzerò prima de 29 giugno. Il prezzo del device è di soli 79 euro per la versione da è stato annunciato anche per il mercato italiano, ma arriverà e sarà realmente disponibile solo dopo il 29 giugno. Tuttavia, è già possibile preordinarlo al prezzo di partenza di 79,99 euro per il modello da 16 GB, e di 94.99 euro per la variante da 32 GB.

