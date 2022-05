Parte stasera il tour italiano del gruppo vocale The Super 4: quattro amici, quattro voci, quattro storie che vedono protagoniste alcune delle più talentuose vocalità italiane degli ultimi anni. Sarà il palco del Teatro Sannazaro di Napoli ad accogliere – stasera alle 21.00 – la tappa iniziale del tour estivo di Aurelio Fierro jr., Salvatore ‘Sabba’ Lampitelli, Greg Rega e Francesco Boccia.

I quattro si incontrano lungo i sentieri della musica e sui palchi di tutta Italia: le loro amicizie si trasformano in un ‘motore musicale’ capace di emozionare il pubblico di tutta Europa, come dimostra il successo della formazione sul palco di X-Factor Romania con le reinterpretazioni di “Un’emozione da poco” di Ivano Fossati e di “Caruso” di Lucio Dalla. Il video di quest’ultima interpretazione raggiunge quasi 20 milioni di visualizzazioni su YouTube e accompagna The Super 4 alla conquista delle platee dell’est europeo.

Aurelio Fierro jr, Salvatore ‘Sabba’ Lampitelli, Greg Rega e Francesco Boccia: The Super 4

Da stasera, i quattro amici si racconteranno attraverso un repertorio di brani di eccellenza della musica italiana e internazionale, senza dimenticare le proprie radici e interpretando il loro inedito “Amami Amami”. Gli arrangiamenti delle canzoni sono curati dal maestro Alessandro Crescenzo e da Edo Faiella, figlio di Peppino di Capri e chitarrista degli Achtung Babies, protagonisti del recente programma The Band con Carlo Conti su Rai Uno.

La formazione è costituita da Aurelio Fierro jr, nipote del grande Aurelio Fierro (il leggendario “Mr. Guaglione”) e Clopin nel musical/kolossal Notre Dame de Paris dal 2003 al 2009, da Salvatore ‘Sabba’ Lampitelli, vincitore della trasmissione di Canale 5 The Winner is… e raffinato cantautore che proprio recentemente ha pubblicato una sua intensa versione di “Malafemmena” del Principe della Risata Totò, da Greg Rega, trionfatore del programma televisivo All Together now e da Francesco Boccia, autore di “Grande Amore” per Il Volo e di “Quando ti sei innamorato” per Orietta Berti.

I quattro hanno già raccolto alcuni importanti successi-live: i sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli e alla Sala Palatului di Bucarest, il Concerto per l’Epifania su Rai Uno sono solo alcune delle tappe-chiave della loro recente carriera.