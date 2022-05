Le riprese di The Handmaid’s Tale 5 sono ancora in corso a Toronto e, a giudicare dalle premesse di una trama ricca di azione, non termineranno molto presto. A parlare di una stagione carica di colpi di scena e di adrenalina era stata di recente la protagonista Elisabeth Moss, la cui eroina June sarà nuovamente sotto assedio dopo la terribile vendetta consumata nel finale della stagione 4. Ma anche un altro personaggio sarà al centro di rocamboleschi eventi.

In The Handmaid’s Tale 5 la storia di Jeanine tornerà al centro della trama dopo essere rimasta ai margini nella stagione precedente: la separazione da June a Chicago, in seguito alla loro fuga da Gilead, ne aveva fatto perdere le tracce, per poi ritrovarla nuovamente sotto il giogo di zia Lydia che l’ha trasformata in una docile ancella al suo servizio.

Le cose per lei si complicheranno ulteriormente in The Handmaid’s Tale 5. Secondo l’interprete del personaggio, Madeline Brewer, “come al solito, Janine è un gatto con nove vite. E se hai guardato lo spettacolo, sai che ne ha già consumate molte. E dirò solo che questa stagione non fa eccezione“, ha dichiarato a Entertainment Weekly. L’attrice ha aggiunto che “vedremo un lato di Janine in questa stagione che non abbiamo mai visto prima“.

Dovendo definire The Handmaid’s Tale 5 in una parola, Madeline Brewer non ha dubbi, sarà una stagione “selvaggia“, con molte nuove implicazioni rispetto alle precedenti: “Non so davvero come descriverla… Voglio dire, siamo così lontani da Gilead. E tutti stanno sperimentando le cose che hanno non ancora sperimentato. Tutti stanno attraversando un periodo di trasformazione“.

The Handmaid’s Tale 5 non ha ancora una data di debutto, ma visto che le riprese sono iniziate già da qualche mese, potrebbe arrivare su Hulu e TIMVision entro l’anno. Intanto le prime quattro stagioni sono disponibili anche su Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com