Apple Fitness+, il servizio in abbonamento che vi consente di accedere a sessioni video di allenamento guidato su dispositivi iPhone, iPad o Apple TV compatibili, ha appena ottenuto una fantastica funzione di accessibilità. Tramite un’e-mail spedita a tutti gli abbonati dell’app, Apple ha annunciato che sta introducendo i “Suggerimenti audio” al servizio di abbonamento. Come spiega il colosso di Cupertino, i suggerimenti audio offrono ulteriori segnali verbali per aiutare gli utenti non vedenti e ipovedenti a seguire il loro allenamento. Oltre alle spiegazioni del personal trainer, questi brevi segnali descrittivi possono aiutare gli utenti in difficoltà visive a rimanere in pista ed attivi durante gli allenamenti.

Malgrado tale funzione sia disponibile per la maggior parte dei tipi di allenamento sull’app Apple Fitness+, il produttore statunitense ha rivelato che, al momento, non è ancora disponibile per gli allenamenti di meditazione, tempo per camminare e tempo per correre. I suggerimenti audio forniscono descrizioni delle azioni presenti sullo schermo, che si possono ascoltare quando si completa un allenamento con Apple Fitness+. Se si attivano i suggerimenti audio, questi possono aiutare a chiarire un movimento ed a fornire indizi sui tempi durante l’allenamento. Fortunatamente, Apple sta lavorando per cercare di rendere la funzione disponibile sull’app iPhone, iPad e Apple TV Fitness.

Gli utenti interessati a provare la nuova funzionalità possono attivarla su iPhone o iPad tramite i seguenti passaggi: aprire l’app Fitness, toccare la scheda Fitness+, selezionare il vostro allenamento, toccare il pulsante editor e poi toccare suggerimenti audio per attivarli o disattivarli. Per quanto riguarda, invece, l’attivazione sulla Apple TV occorre aprire l’app Fitness, selezionare chi si sta allenando ed il vostro allenamento, cliccare sul pulsante riproduci, poi il tasto editor ed infine selezionare la voce suggerimenti audio per attivarli o disattivarli. Insomma, Apple ha annunciato una serie di funzionalità di accessibilità che arriveranno sui suoi dispositivi entro la fine del 2022, compresa una nuova funzione “Rilevamento porte” per utenti non vedenti o ipovedenti.

