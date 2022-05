Perché Marco Mengoni ha le stampelle a Le Iene? Sui social della trasmissione TV viene pubblicato un video dal backstage. Marco Mengoni e Belen Rodriguez sono in studio, si preparano per la puntata di stasera, in onda su Italia 1.

C’è un particolare che non è sfuggito ai fan dell’artista di Ronciglione: Marco Mengoni si appoggia ad una stampella per restare in piedi vicino alla conduttrice.

Su Twitter ci si chiede perché Marco Mengoni ha le stampelle a Le Iene, mentre si cinguetta con l’hashtag dedicato al commento in tempo reale: #MengoniLeIene. L’artista è appena uscito in radio con il nuovo singolo, No Stress, e si prepara al tour che lo vedrà protagonista in estate.

Marco Mengoni è atteso negli stadi per il suo gran debutto sul palco dello Stadio Olimpico di Roma e dello Stadio San Siro di Milano. Le due date sono quelle del 19 giugno (Milano) e del 22 giugno (Roma). Prima sarà a Codroipo (Villa Manin) il 14 giugno.

Perché Marco Mengoni ha le stampelle: cosa è successo

Perché Marco Mengoni ha le stampelle a Le Iene, oggi, mercoledì 18 maggio? L’artista è in fase di allestimento dei concerti estivi. Sta, ovvero, provando tutto ciò che pii porterà sul palco, dalle canzoni in scaletta negli stadi alle coreografie con le quali stupirà i suoi fan. Intanto, oggi, sarà ospite a Le Iene e camminerà con il supporto di una stampella.

Il motivo? Non è stato (per ora) chiarito dall’artista, che forse ne parlerà in trasmissione. Ciò che emerge via Twitter è che nel corso dell’allestimento del tour, Marco Mengoni sia caduto e abbia quindi riportato una storta che lo costringe a fare attenzione ai movimento e a limitare quelli bruschi.

Una storia che ricorda quella di Damiano dei Maneskin, anche lui apparso di recente con le stampelle, in occasione dell’Eurovision Song Contest.

