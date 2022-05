DAZN è pronta a proporre uno sconto per un totale di 10 euro sull’abbonamento per chi non può metterlo in pausa (ovvero tutti quegli utenti che l’hanno attivato non direttamente con la piattaforma di streaming, ma tramite servizi terzi di pagamento, come quelli forniti da Amazon e Apple). Per cercare di compensare un po’ questo dislivello, DAZN ha pensato di assicurare a questa tipologia di utenti un codice regalo di 5 euro al mese, per un massimo di due mesi, mantenendo attivo l’abbonamento, a fronte di uno sconto di 10 euro.

DAZN dovrà informare gli utenti interessati della possibilità di ottenere questi gift code tempestivamente: bisognerà limitarsi a controllare spesso la propria email. La funzione ‘Metti in pausa il tuo account‘, invece, prevede la possibilità di sospendere l’abbonamento fino ad un massimo di 4 mesi, decidendo di riattivarlo quando si vuole. L’accesso all’opzione di sospensione dell’account è abilitato solo nel caso in cui il proprio abbonamento sia stato acquistato direttamente online, attraverso il sito ufficiale, e non mediante intermediari commerciali di DAZN, e se l’abbonamento viene pagato tramite carta di credito o PayPal.

Per attivare la sospensione dell’abbonamento dovrete recarvi nella pagina ‘Il mio Account‘, cliccare su ‘Metti in pausa e sospendi pagamento‘ ed infine seguire il procedimento, inserendo al data di riattivazione, dando una conferma finale. Gli utenti che, al termine della stagione calcistica, non potranno mettere in pausa il proprio abbonamento dovranno accontentarsi dei 10 euro di sconto tramite gift code. Speriamo di essere stati abbastanza chiari nell’illustrarvi tutte le possibilità, valide a seconda che abbiate sottoscritto il vostro abbonamento direttamente con DAZN o tramite i suoi intermediari commerciali (Amazon o Apple, per esempio). Restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda.

