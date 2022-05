Decisamente non funziona Instagram in questo mercoledì 18 maggio: il social network per immagini e video accusa problemi seri nelle sue funzionalità principali e in particolar modo risulta impossibile aggiornare il feed di contenuti al momento di questa pubblicazione.

Le prime segnalazioni di problemi Instagram si sono registrate quest’oggi dopo le ore 12 del mattino. Al momento in cui questo primo approfondimento va online, ossia alle 13, il servizio Downdetector e segnala qualche centinaio di testimonianze di malfunzionamenti per il social. Non che la piattaforma non sia per nulla raggiungibile: piuttosto sta accadendo che non si riescano a visualizzare nuovi contenuti del proprio feed perché quest’ultimo non viene aggiornato con le recenti pubblicazioni e condivisioni. Si resta, al contrario, fermi a quanto visionato nell’ultimo accesso anche di svariate ore fa.

Va detto che non funziona Instagram per i dispositivi Android come per gli iPhone in questo giorno di metà settimana. Dunque non ci sono distinzioni specifiche per sistema operativo in uso dagli utenti. Per il momento non ci sono feedback ufficiali che ci chiariscano il perché degli errori di funzionamento del social tanto utilizzato in tutto il mondo. Magari dai canali ufficiali Facebook arriveranno presto chiarimenti in materia, anche se si spera piuttosto in una rapida soluzione degli errori che non comporti la necessità di comunicati di alcun tipo.

Aggiornamento 13:15 – Continuano a non funzionare Instagram in questi minuti. Anche nella pausa pranzo della giornata odierna il social continua a manifestare errori. in particolar modo, in effetti, il malfunzionamento principale quanto grave resta vincolato al mancato aggiornamento del feed. Nonostante più tentativi di entrata e uscita dall’app, e dunque di login, i contenuti visualizzati dal proprio profilo restano sempre quelli datati di ore. Nessuna traccia invece degli ultimi video e soprattutto foto in piattaforma.

