Leo Gassmann si laurea e il padre Alessandro non riesce a contenere la gioia. Così vediamo il giovanissimo cantautore sorridere all’obiettivo mentre sfoggia con orgoglio la sua toga mentre riceve il titolo di dottore.

Leo Gassmann si laurea

A 23 anni Leo Gassmann si laurea in Arte e Comunicazione all’Università Americana “John Kennedy” di Roma. Per il momento il giovane artista e figlio d’arte non ha postato alcun riferimento al titolo ricevuto.

La notizia, infatti, arriva da Alessandro Gassmann che sui social ha immortalato il momento in 2 scatti: il primo è un selfie insieme alla moglie Sabrina Knaflitz, il secondo è lo sguardo fiero di Leo.

Da eroe a dottore

Un periodo intenso, quello di Leo Gassmann: solo poche settimane fa il giovane talento è balzato agli onori delle cronache per aver soccorso una turista vittima di uno stupro. Leo, insieme ad altre persone, è stato attirato dalle urla della donna e per questo è intervenuto per chiamare i soccorsi.

Sui social, per questo gesto, è stato sommerso da messaggi di ammirazione e Leo Gassmann ha risposto sottolineando l’importanza di essere sempre pronti ad aiutare qualcuno. “Non sono un eroe – ha scritto – ho fatto solo ciò che era giusto”.

La gioia di papà Alessandro

Alessandro Gassmann non riesce a contenere la gioia. Per questo, accanto agli scatti che immortalano il momento in cui il figlio viene dichiarato dottore, scrive: “La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio”.

In un secondo scatto scrive: “Il mio premio più grande”. Oggi Leo Gassmann si laurea e raggiunge uno dei suoi obiettivi: oltre a rincorrere il sogno della carriera da cantante, infatti, il giovane artista ha sempre aspirato a completare gli studi.

Dopo il diploma al liceo classico, dunque, Leo Gassmann conquista un nuovo traguardo e rende orgogliosa la sua famiglia, ma soprattutto se stesso: lo dimostra il sorriso di quella foto.

La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/I9oOUHzf1p — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 16, 2022