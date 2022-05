Stasera la Rai propone il documentario su Battiato, per ripercorrere la storia del Maestro. A un anno dalla sua scomparsa, arriva in televisione il documentario Il coraggio di essere Franco, in prima serata Rai a un anno esatto dalla sua scomparsa.

Era infatti il 18 maggio 2021 quando Franco Battiato lasciava questa vita.

Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, il film ripercorre la vita e la carriera di Franco Battiato attraverso gli episodi chiave della sua esistenza e della sua arte. La voce narrante è quella di Alessandro Preziosi, apprezzato attore italiano scelto per accompagnare lo spettatori Rai e i fan di Battiato alla riscoperta del suo percorso.

Un viaggio nel tempo che propone anche un ritratto intimo dell’artista, reso possibile grazie al racconto della nipote Cristina Battiato e al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music. Ci sono anche riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia. C’è anche la spiritualità, attraverso le riprese esclusive di alcuni luoghi della spiritualità profondamente cari all’artista.

Il documentario su Battiato è impreziosito da foto esclusive del suo primo duo con Gregorio Alicata, “Gli ambulanti”, insieme ad un brano inedito, mai ascoltato prima.

Di Franco Battiato è, poi, l’album più venduto in Italia. Era La Voce del Padrone, datato 1981. Spazio ai suoi intramontabili successi, tra “L’era del cinghiale bianco”, “La Cura”, “Centro di gravità permanente” e “Cuccurucucù”.

Nel documentario anche le testimonianze di artisti e personalità che maggiormente hanno contribuito al successo di Battiato. Ci saranno Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio. Non poteva mancare Morgan, atteso per l’esecuzione in anteprima del suo nuovo singolo ispirato al Maestro: Battiato mi spezza il cuore

