Ha colto un po’ tutti di sorpresa il nuovo aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S22. Si tratta di un ulteriore pacchetto software destinato a raggiungere l’Europa, e di conseguenza anche l’Italia, che fa il proprio esordio sulla scena a distanza di poche settimane dal primo upgrade mensile. Ne abbiamo parlato di recente anche sul nostro magazine. Secondo quanto trapelato fino a questo momento, il nuovo firmware per il top di gamma 2022 sarebbe stato rilasciato in oltre una dozzina di paesi per i modelli alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 1, dando priorità al nostro continente.

Arriva l’aggiornamento supplementare per Samsung Galaxy S22 a maggio: quali sono le aspettative?

Cosa dobbiamo aspettarci in queste ore dall’aggiornamento supplementare per Samsung Galaxy S22 a maggio? Un primo riscontro ci arriva direttamente da SamMobile in queste ore, secondo cui ci sarebbero effettivamente delle differenze tra le due patch. Da un lato, quella precedente pare aver introdotto solo correzioni di sicurezza, mentre dall’altro il firmware più recente apporta miglioramenti alla “stabilità generale delle funzioni”. Questo quello che emerge almeno per ora dal registro delle modifiche, stando alle informazioni riportate dagli addetti ai lavori.

Dunque, si viene a configurare un quadro abbastanza chiaro per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S22. In particolare, il produttore coreano pare aver corretto alcuni dei bug e delle anomalie che fanno ancora parte dell’esperienza utente di questa serie, stando a quanto riportato in rete da diversi clienti. Per intenderci, stiamo parlando del firmware S90xEXXU2AVE4, il quale secondo le prime informazioni specifiche raccolte avrebbe una dimensione di 350 MB circa.

Non ci aspettiamo una rivoluzione per i Samsung Galaxy S22 coinvolti, dunque, ma non escludiamo da subito che possano arrivare nuove funzioni. Vi faremo sapere nei prossimi giorni, quando se ne saprà di più.