Sono state ore concitate le ultime per Cristiano Malgioglio e tutto per via della sua infelice battuta durante l’Eurovision Song Contest ai danni della rappresentante della Spagna. A finire nel mirino delle critiche del paroliere è stata la bellaChanel Terrero la cantante spagnola che Malgioglio ha definito “Jennifer Lopez del discount”.

In molti hanno visto in questo commento un’offesa alla cantante e i media spagnoli si sono subito scagliati contro Cristiano Malgioglio chiamandolo in causa ed evidenziando con forza le sue parole fino a ‘costringerlo’ a metterci una toppa scusandosi addirittura in tv. Ospite a La Vita in Diretta, il paroliere ha spiegato che la sua non voleva essere un’offesa e si è addirittura offerto di scrivere una canzone per Chanel Terrero per poi duettare con lei:

“Andrò in Spagna a fare pace con Chanel le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare…Quel mio discount era per dire che è come una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Ora ho un’intervista con la televisione spagnola. Ma io devo diventare celebre alla mia età per questa parola? Io comunque chiedo scusa, sono sempre ironico”.

#Eurovision2022, a #LaVitaInDiretta arrivano le scuse di Cristiano Malgioglio dopo le critiche a Chanel, la rappresentate della Spagna: “Mi piacerebbe duettare con lei” pic.twitter.com/qljFq62h0D — La Vita in diretta (@vitaindiretta) May 16, 2022

Infine, Cristiano Malgioglio ci tiene a precisare di non aver influenzato nessuno perché il voto era stato già effettuato.

Subito dopo Cristiano Malgioglio si è scusato in diretta su «La hora de La 1» sulla rete nazionale RTVE promettendo un mazzo di fiori per la bella Chanel Terrero con tanto di foglio scritto in mano pronto da leggere.

L’ironia sul web e sui social non è mancata soprattutto perché Malgioglio spesso si ritiene libero di dire quello che vuole senza filtri ma in questo caso ha dovuto fare i conti con la ‘diplomazia’. Polemiche finite?