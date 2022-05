Anche Disney Plus sarebbe in procinto di introdurre una nuova tipologia di abbonamento per il suo servizio di streaming. Esattamente come pianificato anche per Netflix, ci sarebbe l’intenzione di introdurre gli annunci all’interno dei contenuti per monetizzare con nuovi introiti, di certo a causa di un numero di abbonamenti al servizio non più in costante crescita come negli ultimi due anni, in particolar modo nel periodo Covid.

Le informazioni in anteprima su Disney Plus con gli annunci pubblicitari provengono da Variety e dal Wall Street Journal, dunque da fonti abbastanza autorevoli. Non c’è dunque da mettere in dubbio che si vada esattamente in questa direzione. Sono stati poi diramati alcuni dettagli da non sottovalutare proprio sulla quantità di annunci proposti dal servizio. Per un’ora di contenuti dovrebbero essere previsti 4 minuti di pubblicità. La finestra commerciale sarebbe prevista nel caso di contenuti per adulti ma non per i profili dei bambini e all’interno di show e live per la fascia adolescenziale scolare.

Come già accennato, anche Netflix dovrebbe provvedere a lanciare un servizio di abbonamento con gli annunci ma probabilmente ad un costo leggermente inferiore rispetto a quello base attuale. La speranza è che anche Disney Plus opti per qualcosa di molto simile. Dunque i clienti della piattaforma dovrebbero pure doversi subire gli annunci ma a fronte di uno scontro, seppur minimo, sul costo mensile di accesso alla piattaforma.

Per quanto ora siano trapelate le prime notizie su un cambiamento così significativo per Disney Plus, non sappiamo ancora quando la pubblicità sbarcherà sulla piattaforma. L’arrivo degli annunci potrebbe concretizzarsi comunque entro fine 2022: c’è tutta l’intenzione di recuperare nuove entrate dagli sponsor per evitare ulteriori perdite dai mancati abbonamenti.

