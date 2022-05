Non toccheremo con mano l’aggiornamento iOS 16 prima di settembre, e questo è un dato di fatto considerando le normali tempistiche di Apple che attende l’uscita dei nuovi iPhone prima di muoversi sotto questo punto di vista. Come stanno le cose al momento a proposito delle beta? Rispetto a quanto riportato pochi giorni fa con un altro articolo, abbiamo qualche elemento più concreto sul quale concentrarci in termini di tempistiche. Nello specifico, i beta tester pubblici potranno provare il prossimo aggiornamento di iOS 16 a partire da luglio, stando a quanto riportato di recente da Mark Gurman di Bloomberg.

Cosa aspettarsi sui tempi di uscita dell’aggiornamento iOS 16 in Italia per il pubblico Apple

Quali sono le proiezioni per il 2022? Come al solito, qualche risposta la possiamo ottenere dallo storico aziendale. Basti pensare al fatto che negli anni passati la mela morsicata ha generalmente rilasciato beta pubbliche di aggiornamenti iOS di nuova generazione insieme alla seconda beta per sviluppatori. Per questo motivo, se Apple sta pianificando una terza versione beta per sviluppatori, è chiaro che i test pubblici siano destinati ad iniziare più tardi del solito. In ogni caso, il tweet in questione è disponibile per tutti con alcuni dettagli interessanti.

Allo stato attuale, meglio guardare gli appuntamenti a breve termine. Nello specifico, Apple dovrebbe presentare in anteprima il nuovo aggiornamento iOS 16‌ in occasione della Worldwide Developers Conference, con il pacchetto software che vedrà dedicata una vera e propria introduzione durante l’evento principale di lunedì 6 giugno. Data cruciale, in quanto a partire da quel giorno gli sviluppatori avranno l’opportunità di scaricare il software direttamente dopo l’evento.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri, in merito alle tempistiche necessaria per Apple, affinché l’aggiornamento iOS 16 possa essere testato su larga scala.