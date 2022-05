Il cast di Doctor Who 14 continua a prendere forma. Dopo aver annunciato il nuovo Dottore, la star di Sex Education, Ncuti Gatwa, l’emittente BBC svela un nuovo volto che farà parte della prossima stagione della serie, tornata sotto la guida di Russell T Davies.

Yasmin Finney di Heartstopper si unisce al cast di Doctor Who 14 nei panni di un personaggio di nome Rose. L’attrice debutterà nella serie britannica solo nel 2023, in coincidenza con il 60° anniversario dello show.

“La vita in ‘Doctor Who’ diventa più luminosa e selvaggia, come può esserci un’altra Rose?” ha dichiarato lo showrunner Russell T. Davies in una nota stampa. “Lo scoprirai nel 2023, ma è una gioia assoluta dare il benvenuto a Yasmin sul set di ‘Doctor Who’. Ci siamo tutti innamorati di lei in Heartstopper, uno di quegli spettacoli che cambiano il mondo e ora Yasmin può cambiare il Whoniverse!”

Yasmin Finney è diventata rapidamente una delle preferite dai fan nella serie Netflix di successo Heartstopper, in cui interpreta il personaggio di Elle Argent.

“Se qualcuno avesse detto alla Yasmin di 8 anni, che un giorno avrebbe fatto parte di questo spettacolo iconico, non gli avrei mai creduto”, ha detto la giovane attrice. “Questo spettacolo ha un posto nel cuore di così tante persone, quindi essere vista come un’attrice trans dalla leggenda vivente, Russell, non ha solo segnato il mio anno, ma anche la mia vita. Non vedo l’ora di iniziare questo viaggio e che tutti voi possiate vedere come sboccia questa Rose. Preparatevi.”

I fan di Doctor Who avranno notato che il nome Rose è molto familiare. Billie Piper ha infatti interpretato una companion di nome Rose Tyler dal 2005 al 2010. Non è chiaro chi sia la Rose interpretata da Yasmin. Potrebbe essere un nuovo personaggio, o addirittura una sua nuova versione.

Il casting della Finney, che è transgender, segue la svolta storica di Bethany Black, che è stata la prima attrice apertamente transgender ad essere scelta per Doctor Who quando ha debuttato nel ruolo di 474 nel 2015.

Tutte queste novità seguono l’annuncio del ritorno di David Tennant e Catherine Tate per il 60° anniversario della serie, quando riprendendo i ruoli del Dottore e della sua compagna Donna Noble. I due hanno recitato insieme dal 2005 al 2010.

Continua a leggere su optimagazine.com.