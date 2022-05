Better Call Saul deve ancora spiegare dove si trova Kim Wexler durante gli eventi di Breaking Bad, ma un dettaglio nascosto nella sesta stagione potrebbe risolvere questo dubbio.

Il destino di Kim e di Lalo Salamanca è in bilico, soprattutto dopo la scioccante morte di Nacho Varga avvenuta nel terzo episodio di quest’ultimo stagione. C’è però un dettaglio che potrebbe anticipare cosa succederà al personaggio di Rhea Seehorn e spiegare perché Jimmy/Saul non menziona la sua fidanzata in Breaking Bad.

L’indizio è racchiuso nel quinto episodio di Better Call Saul 6. In questa stagione, Kim sta abbracciando sempre di più il lato oscuro: è diventata calcolatrice e ha dei modi di fare molto più subdoli rispetto a Jimmy. Visto il coinvolgimento di quest’ultimo con il cartello, il pericolo è dietro l’angolo per l’avvocatessa dato che Lalo è sopravvissuto all’attentato nel finale della quinta stagione.

Nel quinto episodio, Mike si incontra per la prima volta con lei e la mette in guardia al riguardo perché pensa che Kim sia in grado di sopportare una simile notizia (in altre parole, è una donna forte, più di Jimmy). Chiunque si aspettava che Kim rivelasse al suo compagno di Lalo, invece lei sceglie di mentire; un comportamento non ancora giustificato, ma che simboleggia l’inizio della fine per la coppia.

Kim è entrata in una rete fitta di bugie che alla lunga potrebbe compromettere la sua relazione con Jimmy, e quindi spiegare il motivo della sua assenza in Breaking Bad. La verità potrebbe essere anche un’altra. Kim mente per proteggere Jimmy, scatenando una reazione a catena che la porterà nel mirino del cartello: fino a quando sarà disposta a continuare così, ricorrendo a sotterfugi?

Better Call Saul 6 esce settimanalmente su Netflix. La prima metà di stagione si conclude la prossima settimana.

Continua a leggere su optimagazine.com.